США в ближайшие дни объявят о реакции на российские псевдореферендумы

Соединенные Штаты уже на этой неделе планируют объявить о мерах, которые будут приняты против России в ответ на проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается псевдореферендумов, свидетелями которых мы являемся, то мы никогда не признаем эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины. Мы будем и дальше работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько нужно" , - подчеркнула она.

Представительница Белого дома напомнила, что США готовы заставить Россию "платить дополнительную быструю и тяжелую экономическую цену" в ответ на "референдумы".

"США никогда не признают эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины, и совместно с партнерами отклоняем любой сфальсифицированный результат ("референдумов"), который анонсирует Россия. Больше об этом вы услышите от нас в ближайшие дни" , - добавила Жан-Пьер.

Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, и пригрозил России серьезными экономическими издержками.