Резниченко: россияне нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога

Войска РФ ударили ракетой Х-59 по аэропорту Кривого Рога, люди во время удара не пострадали, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту" , — написал он.

Резниченко добавил, что инфраструктура аэропорта разрушена и его дальнейшее использование, а также использование оборудования невозможно.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия в войне против Украины потеряла большую часть своего ракетного потенциала. На это повлияли два фактора: украинская система ПВО стала лучше, а Россия одновременно потеряла почти 60% ракет.