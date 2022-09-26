Резниченко: россияне нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога
Войска РФ ударили ракетой Х-59 по аэропорту Кривого Рога, люди во время удара не пострадали, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту", — написал он.
Резниченко добавил, что инфраструктура аэропорта разрушена и его дальнейшее использование, а также использование оборудования невозможно.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия в войне против Украины потеряла большую часть своего ракетного потенциала. На это повлияли два фактора: украинская система ПВО стала лучше, а Россия одновременно потеряла почти 60% ракет.