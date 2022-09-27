Сводка Генштаба: Оккупированная Херсонщина полностью закрыта на выезд

По данным Генштаба ВСУ﻿, за прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из РСЗО, задействовал ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

От обстрелов пострадало более 50 населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречное, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково;

- в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречное, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково; на Краматорском направлении - Старый Караван, Озерное, Северск, Спирное, Раздоловка и Веселое;

- Старый Караван, Озерное, Северск, Спирное, Раздоловка и Веселое; на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка;

- Соледар, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка; на Авдеевском направлении - Авдеевка, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

- Авдеевка, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении - Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка;

- Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка; на Запорожском направлении - Новополь, Новоселка и Временка.

- Новополь, Новоселка и Временка. на Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения. В частности, Красная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное.

ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.

Как сообщается, на Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются выехать с временно занятых оккупантами территорий. Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.

В Херсоне было уничтожено и выведено из строя семь грузовиков Урал, в Мелитополе уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов. В районах Токмака и Черниговки Запорожской области уничтожен комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

Наша авиация нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10 отдельных важных целей