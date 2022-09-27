В Госдепе не видят признаков поддержки Китаем российских сил в Украине

В Государственном департаменте США заявили, что не видят никаких признаков того, что Китай готовится способствовать вторжению РФ в Украину или помогать России в обходе санкций, сообщает Украинская правда.

"Мы изучаем каждую информацию, которую получаем" , - заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

"Мы пока не видим ничего, что указывало бы на то, что КНР применяет другой подход, когда речь идет о помощи в сфере безопасности, когда речь идет об усилиях, направленных на то, чтобы систематически помогать России избегать санкций" , - сказал он.

Прайс заявил, что США "продолжают наблюдать" за тем, что делает Китай в отношении Украины, и сказал, что замечания министра иностранных дел Китая Ван И свидетельствуют о том, что Китай имеет "определенное беспокойство тем, что Россия делает в Украине".