Генштаб: РФ за сутки потеряла три системы ПВО и более 500 человек

Генштаб: РФ за сутки потеряла три системы ПВО и более 500 человек
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Согласно данным Генштаба, российские оккупационные войска в течение суток 26 сентября потеряли три ПВО, по одному самолету и РСЗО, 16 танков, а также около 550 человек личного состава. 

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 27.09 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 57 750 (+550) человек ликвидировано;
  • танков – 2 306 (+16) ед;
  • боевых бронированных машин – 4 881 (+24) ед;
  • артиллерийских систем – 1 378 (+9) ед;
  • РСЗО – 331 (+1) ед;
  • средств ПВО – 175 (+3) ед;
  • самолетов – 261 (+1) ед;
  • вертолетов – 224 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7);
  • крылатых ракет – 241 (+0);
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3730 (+19) ед;
  • специальной техники – 131 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются

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