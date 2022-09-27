Генштаб: РФ за сутки потеряла три системы ПВО и более 500 человек
Согласно данным Генштаба, российские оккупационные войска в течение суток 26 сентября потеряли три ПВО, по одному самолету и РСЗО, 16 танков, а также около 550 человек личного состава.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 27.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 57 750 (+550) человек ликвидировано;
- танков – 2 306 (+16) ед;
- боевых бронированных машин – 4 881 (+24) ед;
- артиллерийских систем – 1 378 (+9) ед;
- РСЗО – 331 (+1) ед;
- средств ПВО – 175 (+3) ед;
- самолетов – 261 (+1) ед;
- вертолетов – 224 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7);
- крылатых ракет – 241 (+0);
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3730 (+19) ед;
- специальной техники – 131 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются