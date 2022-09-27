ISW: Россия готовится к принудительному призыву украинцев на войну

Согласно данным американского Института исследования войны (ISW), Россия может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины примерно 1 октября, чтобы принудительно мобилизовать украинцев в рамках осенней призывной кампании, сообщает Украинская правда.

"Запланированная Кремлем аннексия оккупированной Украины может произойти до или вскоре после 1 октября, начала нормального осеннего призыва в России, чтобы обеспечить возможность принудительного призыва украинских гражданских воевать против Украины" , - говорится в отчёте ISW.

Аналитики предполагают, что в таком случае российские власти расширят принудительную мобилизацию украинцев.

В ISW напоминают, что гражданские на оккупированных украинских территориях не соответствуют юридическим критериям для частичной мобилизации, в частности многие не имеют опыта службы в армии.