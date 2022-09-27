Создадут "Крымский округ": СМИ узнали о планах РФ на аннексию

По данным издания "Ведомости" со ссылкой на источники в российском руководстве, в РФ под новую аннексию территорий Украины могут создать "Крымский федеральный округ", в который хотят ввести и сам полуостров, и захваченные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Украинская правда.

После незаконных и фиктивных "референдумов" о "присоединении" к России, которые оккупанты завершат на захваченных территориях Украины 27 сентября, в Российской Федерации могут создать новый федеральный округ – Крымский.

Возглавить новое "полпредство" может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, рассказали "Ведомостям" собеседник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к Администрации президента РФ.

Близкий к Старой площади (АП – ред.) собеседник говорит, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время – и оно с большой вероятностью будет положительным.

Необходимость создания нового "федерального округа" он объяснил "непростой ситуацией", сложившейся вокруг референдумов о присоединении новых территорий: мол, для управления ими нужен "политический тяжеловес".

Другой близкий к Администрации Путина источник объясняет возможное назначение Рогозина полпредом президента в этом "федеральном округе" так: "Там большой фронт работ, так что это вполне возможно".

Учитывая, что Рогозина до сих пор не назначили на федеральную должность, есть вероятность, что ему найдут работу там, добавляет этот источник издания.

Рогозин покинул пост главы "Роскосмоса" еще 15 июля. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позже "у него будет новая работа".

Сейчас ни Песков, ни сам Рогозин не ответили на вопросы по поводу назначения Рогозина.

Источник в "Роскосмосе" сказал, что пока оставшиеся представители команды Рогозина не готовятся к переводу на новое место работы. По сведениям этого собеседника, бывший руководитель госкорпорации желал бы этого назначения.

Федеральный чиновник не слышал, чтобы потенциальному полпреду президента в новом "округе" намеревались выделить дополнительные полномочия на уровне правительства.

Со стороны Кабмина РФ вопросы, связанные с оккупированными территориями Украины, курирует вице-премьер Марат Хуснуллин, отмечают "Ведомости".