Медведев про ядерный удар по Украине: НАТО не вступится

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает﻿, что Россия может безнаказанно нанести ядерный удар по Украине, поскольку страны НАТО не предпримут ответных шагов, беспокоясь о своей безопасности.

"Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, который совершил масштабный акт агрессии, опасный для самого существования нашего государства. Считаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее судьбы никому не нужной Украины" , - заявил экс-президент РФ.

Медведев убежден, что "погибать в ядерном апокалипсисе" страны НАТО не собираются, а потому - "проглотят использование любого оружия" Россией.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер 26 сентября заявила, что на фоне угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие Соединенные Штаты пока не фиксировали признаков того, что Москва готовится прибегнуть к такому шагу.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у администрации президента США Джо Байдена есть план, как действовать в случае применения ядерного оружия Россией.