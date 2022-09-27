На Кубе разрешили однополые браки

На референдуме на Кубе поддержали новый семейный кодекс, который предусматривает легализацию в этом островном государстве института однополых браков и суррогатного материнства, сообщает Деловая столица.

Президент Кубы Мигель Диас Канель приветствовал результаты плебисцита на своей странице в Twitter.

"Любовь — это уже закон" , - написал он.

Глава государства также добавил, что принятия нового кодекса ждали несколько поколений кубинских мужчин и женщин.

Ganó el Sí. Se ha hecho justicia. Aprobar el #CódigoDeLasFamilias es hacer justicia. Es saldar una deuda con varias generaciones de cubanas y cubanos, cuyos proyectos de familia llevan años esperando por esta Ley. A partir de hoy seremos una nación mejor. #ElAmorYaEsLey ❤️???????? pic.twitter.com/O5o0Hi2cm1 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 26, 2022 Сообщение президента Кубы в Твиттере

Euronews уточняет, что новый закон также предусматривает усыновление детей однополыми парами и запрет детских браков. Есть в документе и статьи, касающиеся борьбы с гендерным насилием. Нынешняя версия Семейного кодекса широко обсуждалась населением Кубы с февраля по апрель. В стране было проведено порядка 80 тысяч митингов. Явка на референдум превысила 74%.