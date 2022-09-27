На Кубе разрешили однополые браки
На референдуме на Кубе поддержали новый семейный кодекс, который предусматривает легализацию в этом островном государстве института однополых браков и суррогатного материнства, сообщает Деловая столица.
Президент Кубы Мигель Диас Канель приветствовал результаты плебисцита на своей странице в Twitter.
"Любовь — это уже закон", - написал он.
Глава государства также добавил, что принятия нового кодекса ждали несколько поколений кубинских мужчин и женщин.
Euronews уточняет, что новый закон также предусматривает усыновление детей однополыми парами и запрет детских браков. Есть в документе и статьи, касающиеся борьбы с гендерным насилием. Нынешняя версия Семейного кодекса широко обсуждалась населением Кубы с февраля по апрель. В стране было проведено порядка 80 тысяч митингов. Явка на референдум превысила 74%.