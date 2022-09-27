ОВА: ВСУ освободили Купянск-Узловой на Харьковщине

ВСУ отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области и почти полностью его контролируют. Этот населенный пункт являлся важным логистическим узлом для россиян.﻿ Об этом, со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По его словам, еще около 6% территорий Харьковской области до сих пор остаются оккупированными, но после такого успеха ВСУ "их чуть меньше".

"Действительно у россиян было несколько важных направлений - это Изюм, так называемая "изюмская высота". Условно говоря, путь, по которому враг направлял свою военную технику на территории Луганской и Донецкой областей, где усиливали свое присутствие. И, конечно, Купянск-Узловой - это одна из самых больших железнодорожных логистических развязок на территории Харьковской области, которая с начала полномасштабной войны была оккупирована и ее враг достаточно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ действительно ее сейчас отбили и фактически полностью контролируют" , - заявил Синегубов.

Стоит отметить, что об освобождении Купянска-Узлового сообщил в Twitter разведчик ВСУ с ником Kriegsforscher.

"Сегодня хороший день. Купянск-Узловой полностью уволен. Ждите 3 трофейных Т-90А, пару подбитых Т-80БВ, БМП-3, БТР-82А и т.д." , - написал он вчера.

Today is a good day. Куп’янськ-Вузлова is fully liberated. Wait for 3 trophy T-90A, a couple of destroyed T-80BV, BMP-3, BTR-82A etc. pic.twitter.com/urrhCKfVpD — Kriegsforscher (@OSINTua) September 26, 2022

Немало важен и тот факт, что вчера Генштаб перечисляя обстрелы, которые ведут российские войска, в вечерней сводке указал и Купянск-Узловой. Что также может косвенно свидетельствовать о его освобождении.

Почему это важно

Купянск-Узловой - поселок городского типа Харьковской области, где находится одноименная железнодорожная станция, являющаяся крупным железнодорожным узлом, обеспечивающая сообщение по железной дороге со станциями Харьков, Валуйки, Святогорск, Белгород, Попасная, Купянск-Южный.

Ранее оккупанты использовали железнодорожную инфраструктуру станции для переброски своих сил из российской Белгородской области на временно оккупированную территорию восточных областей Украины.

Теперь же контроль этого населенного пункта обеспечивает продолжение движения для нашего успешного освобождения оккупированной Луганской области, а россиян лишает чрезвычайно важных логистических возможностей.