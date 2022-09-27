Nord Stream называет беспрецедентным повреждение газопровода
В Nord Stream AG - операторе "Северного потока" - заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным, сроки восстановления инфраструктуры оценить невозможно, сообщает Украинская правда.
"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", имеют беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - заявили в проектной компании.
В ночь с воскресенья на понедельник произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток-2". Это произошло в датской исключительной экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма.
Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих ниток первого "Северного потока". Вокруг зон утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства.
В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий.
Об этом сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на источник в компетентных органах, имеющий доступ к информации о расследовании.
"Мы не можем представить версии, которая бы не включала целенаправленную атаку. Все свидетельствует о том, что это не случайность", - сказал собеседник.