Nord Stream называет беспрецедентным повреждение газопровода

В Nord Stream AG - операторе "Северного потока" - заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным, сроки восстановления инфраструктуры оценить невозможно, сообщает Украинская правда.

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", имеют беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно" , - заявили в проектной компании.

В ночь с воскресенья на понедельник произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток-2". Это произошло в датской исключительной экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма.

Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих ниток первого "Северного потока". Вокруг зон утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий.

Об этом сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на источник в компетентных органах, имеющий доступ к информации о расследовании.