ООН: нападение РФ на Украину сильно ударило по соблюдению прав человека

Вооруженное нападение Российской Федерации на Украину оказало разрушительное влияние на осуществление прав человека по всей стране, констатирует Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит Управление ООН по правам человека и 34-й доклад о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 31 июля 2022 года.

Прямая речь главы миссии Матильды Богнер:

"Боевые действия по-прежнему приводят к гибели и ранениям гражданских лиц, а также к разрушению и повреждению объектов гражданской инфраструктуры. Атаки на гражданские объекты не только угрожают жизнью гражданских лиц, но и заставляют их жить в унизительных условиях и подрывают их права на здоровье, образование, жилье, еду и воду".

Нарушения прав человека касались как гражданских лиц, так и комбатантов, включая умышленные убийства, безосновательные задержания и насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение, а также сексуальное насилие, связанное с конфликтом.

С 24 февраля по 25 сентября миссия зафиксировала 5 996 смертей и 8 848 ранений гражданских лиц, в том числе 382 погибших ребенка. Фактические цифры гораздо выше, поскольку сбор и проверка информации из некоторых районов, пострадавших от боевых действий, по-прежнему очень усложнены.

В докладе указывается, что 90% случаев гибели или ранения гражданских лиц были задокументированы в контролируемых правительством районах; 10% – в частях Луганской и Донецкой областей, контролируемых Вооруженными силами Российской Федерации и связанными вооруженными группами.

Большинство потерь среди гражданских лиц, зафиксированных с 24 февраля, было вызвано применением оружия взрывного действия в населенных пунктах.

По данным миссии, в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях во время оккупации большинство жертв составляли мужчины, но были убиты также женщины и дети.

Насильственные исчезновения и незаконные задержания представителей местных органов власти, журналистов, активистов и других гражданских лиц были распространены на оккупированных территориях: за отчетный период было зафиксировано 407 случаев (359 мужчин, 47 женщин, 1 мальчик). Среди этих случаев 17 мужчин и 1 женщина были впоследствии найдены мертвыми.

В докладе также зафиксировано 47 случаев беззаконных арестов и задержаний, 31 насильственное исчезновение (28 мужчин и 3 женщины) лиц, подозреваемых в поддержке оккупационной армии, за которыми могут стоять украинские правоохранительные органы.

Из 38 гражданских лиц, освобожденных из мест несвободы (34 мужчины, 4 женщины) и опрошенных миссией, 33 сообщили, что подверглись пыткам и жестокому обращению во время заключения Вооруженными силами Российской Федерации и связанными вооруженными группами.

В докладе также задокументировано 34 жалобы на пытки и жестокое обращение в случаях задержания правоохранительными органами Украины.

С начала вооруженного нападения миссия зафиксировала изнасилование 8 женщин и 1 девочки, 15 случаев сексуального насилия как метода пыток или жестокого обращения с мужчинами, 11 случаев принуждения к публичному раздеванию как мужчин, так и женщин, считавшихся "правонарушителями", и 8 случаев других форм сексуального насилия, таких как принудительное обнажение, нежелательные сексуальные прикосновения, сексуальные домогательства и угрозы сексуального насилия.

30 случаев были совершены Вооруженными силами Российской Федерации, 2 случая – Вооруженными силами или правоохранительными органами Украины, 11 случаев – гражданскими лицами или членами подразделений территориальной обороны Украины, отмечают в ООН.

Что касается военнопленных: миссия имела беспрепятственный доступ к местам интернирования военнопленных на территории, контролируемой правительством Украины, и не получила конфиденциального доступа ни к одному месту интернирования военнопленных на территории, контролируемой Вооруженными силами РФ и ее сообщниками.

Однако миссия зафиксировала, что подавляющее большинство украинских военнопленных подвергались пыткам либо жестокому или унизительному обращению со стороны стороны, державшей их в плену.

В докладе также задокументирована гибель двух украинских военнослужащих в результате пыток.

Миссия также обнаружила, что некоторые российские военнопленные подвергались пыткам и жестокому обращению со стороны военнослужащих ВСУ.

За отчетный период были убиты 17 журналистов и работников СМИ, включая блоггеров. 10 из этих смертей произошли во время активных боевых действий, в то время как другие погибли при неизвестных обстоятельствах в районах, контролируемых оккупантами.

Отмечается и ухудшение ситуации со свободой выражения мнений, объединений и мирных собраний в АР Крым. Миссия задокументировала преследование 89 человек в оккупированном Крыму за "публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации" с тех пор, как это законодательство было введено в марте 2022 года.

Также "суды" в самопровозглашенных "республиках" выносили приговоры гражданским лицам в производствах, связанных с конфликтом, хотя им не хватало прозрачности, независимости и беспристрастности.

В целом боевые действия существенно повлияли на права людей и групп, находящихся в уязвимом положении, в частности, лиц с инвалидностью и людей пожилого возраста, в основном женщин. Эти группы особенно страдают от нехватки доступа к медицинской помощи, достаточному жилью, отоплению, воде и электроэнергии в районах, пострадавших от боевых действий.