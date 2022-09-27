В Швеции сообщили о взрывах на маршрутах "Северных потоков"

Измерительные станции в Швеции и Дании зарегистрировали два сильных подводных взрыва незадолго до обнаружения утечек газа на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в том же районе в понедельник, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает издание SVT.

Шведская национальная сейсмическая сеть обнаружила два явных взрыва в районе утечек газа в понедельник. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции.

"Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Без сомнения, это был взрыв" , - отметил Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии и директор Шведской национальной сейсмической сети, которая измеряет шведские землетрясения и взрывы.

Первый взрыв был зафиксирован в 2:03 в ночь на понедельник, второй - в 19:04 вечером в понедельник.

Сообщение об утечке газа поступило от морской администрации в 13:52 и в 20:41 в понедельник - после того как корабли обнаружили пузырьки на морской поверхности.

SVT имеет координаты зафиксированных взрывов, и они находятся в том же районе, где были зарегистрированы утечки газа.

По словам Лунда, информация о взрывах передана Вооруженным силам Швеции.

Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG назвала инциденты одновременно на трех ветках газопровода "беспрецедентными" и заявила, что не может оценить сроки восстановления инфраструктуры.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море - следствие умышленных действий.