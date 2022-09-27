Мэр: оккупанты могут бросить на фронт около 10 тысяч жителей Мариуполя

Россияне могут принудительно «мобилизовать» во временно оккупированном Мариуполе более 10 тысяч местных жителей, сообщает Новое время.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко во время брифинга.

"Если говорить о количестве людей — сколько там может попасть в ряды так называемого войска РФ, или так называемой „ДНР“, то это более 10 тысяч мужчин" , — сказал мэр.

Он отметил, что из оккупированного города все сложнее выехать, а люди, которые остаются непосредственно в Мариуполе, находятся в опасности.

"Они направят этих людей по мобилизации на фронт, и будут использовать их как мясо. К сожалению, это так уж происходит" , — сказал Бойченко.

Горсовет Мариуполя в Telegram также сообщает, что коллаборанты в городе уже наспех готовят документы, чтобы в октябре «начать отправлять первые эшелоны пушечного мяса на фронт».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты начали мобилизовывать людей, а местным жителям поступают сообщения с просьбой «явиться в военкомат».