Данилов: Украина не против переговоров с Россией о контрибуциях и репарациях

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не против переговоров с Россией относительно контрибуций и репараций, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение в Twitter.

"Украина никогда не была против переговоров с РФ... относительно контрибуций и репараций.

Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры - тем хуже условия и больше суммы."

По словам Данилова, задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме, "согласно планам и графикам".

Напомним: