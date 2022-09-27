Горсовет: россияне обстреляли Краматорск и Славянск, повреждены дома
Во вторник, 27 сентября, российские оккупанты обстреляли Краматорск и Славянск, что в Донецкой области. Жертв в результате обстрелов нет, сообщает Новое время.
"У нас снова обстрел. Пострадали частные дома по улицам Рылеева и Валковской", — заявил глава Славянская Вадим Лях.
В результате атаки россиян по Краматорску, пострадала промышленная зона города.
Российские оккупанты вечером в понедельник, 26 сентября, обстреляли Краматорск и Славянск Донецкой области.
По данным Донецкой ОВА, оккупанты нанесли удары по Славянску и Краматорску почти одновременно. В Краматорске одна вражеская ракета упала в парк скульптур Народжені в Україні, другая ударила по пятиэтажному дому. В Славянске под обстрел попал жилой массив, повреждены по меньшей мере три здания.