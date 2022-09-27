Посол Германии: возможность ядерного удара по Киеву очень ограничена

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что риск российского ядерного удара по столице Украины очень ограничен, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала в интервью.

"Мы считаем, что риск сейчас очень ограничен, но если это произойдет, влияние будет очень высокое. Все, что Путин может делать, это реальная угроза. Он показал, что полномасштабно наступает на соседнюю страну. У него есть это оружие, я надеюсь, что он им не воспользуется. Но исключить этого я не могу" , - сказала Фельдгузен.

Она напомнила, что вечером 24 февраля она одной из последних покидала Киев среди западных послов.

"Сейчас мы поняли, что можем жить здесь с процедурами безопасности и дальше работать. Ракетные удары есть, но мы видим, что в центре (Киева, - ред.) их нет. Мы все считаем, что этот ядерный шантаж - это просто шантаж. Но нельзя думать, что ничего не будет. В январе мы тоже думали, что ничего не будет. С другой буду поддаваться на угрозы шантажиста, это плохая идея. Все об этом думают, но не думаю, что у кого-то есть идеальный ответ" , - сказала посол.

Фельдгузен также отметила, что была очень удивлена, когда российские ракеты атаковали Яворовский полигон в 30 км от границы со страной НАТО.

"Это был очень рискованный шаг, но после этого Путин этого делал. Возможно, какие-то рациональные идеи у него еще есть" , - добавила она.

Напомним, на фоне угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие Соединенные Штаты пока не фиксировали признаков того, что Москва готовится прибегнуть к такому шагу.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не считает угрозы Путина блефом, акцентировав на создании силами РФ опасности для украинских АЭС.