Генштаб: авиация ВСУ нанесла 10 ударов по позициям россиян

Украинская авиация нанесла 10 ударов по позициям российских оккупантов, поразив 7 районов сосредоточения живой силы войск РФ. ПВО за сутки ликвидировала российский самолет и пять дронов, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

За сутки россияне нанесли 2 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам , нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От вражеского огневого поражения пострадали более 15 населенных пунктов . В частности, Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевка, Красногоровка, Полтавка и Марьинка.

. В частности, Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевка, Красногоровка, Полтавка и Марьинка. На Южнобугском направлении в целях ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов беспилотников, в частности, иранского производства Shahed-136 .

. Для восполнения потерь личного состава военно-политическое руководство РФ пытается организовать принудительную мобилизацию граждан Украины на временно захваченных территориях .

. За текущие сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка.

в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по позициям россиян . Подтверждено поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 3 позиций зенитных ракетных комплексов.

. Подтверждено поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 3 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили один самолет Су-25 и 5 БпЛА разного типа .

. Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, в 15 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции противовоздушной обороны и 3 склада с боеприпасами. Потери оккупантов уточняются.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 57 750 своих военных, за минувшие сутки — 550. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях. Также оккупанты лишились более 14,5 тыс. единиц техники.