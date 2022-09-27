Генштаб: авиация ВСУ нанесла 10 ударов по позициям россиян

Генштаб: авиация ВСУ нанесла 10 ударов по позициям россиян
Фото: Facebook

Украинская авиация нанесла 10 ударов по позициям российских оккупантов, поразив 7 районов сосредоточения живой силы войск РФ. ПВО за сутки ликвидировала российский самолет и пять дронов, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

  • За сутки россияне нанесли 2 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
  • От вражеского огневого поражения пострадали более 15 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевка, Красногоровка, Полтавка и Марьинка.
  • На Южнобугском направлении в целях ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов беспилотников, в частности, иранского производства Shahed-136.
  • Для восполнения потерь личного состава военно-политическое руководство РФ пытается организовать принудительную мобилизацию граждан Украины на временно захваченных территориях.
  • За текущие сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка.
  • Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по позициям россиян. Подтверждено поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 3 позиций зенитных ракетных комплексов.
  • Кроме того, подразделения ПВО уничтожили один самолет Су-25 и 5 БпЛА разного типа.
  • Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, в 15 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции противовоздушной обороны и 3 склада с боеприпасами. Потери оккупантов уточняются.
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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 57 750 своих военных, за минувшие сутки — 550. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях. Также оккупанты лишились более 14,5 тыс. единиц техники.

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