Кулеба: Франция и Украина продвинулись в вопросе поставок новых САУ Caesar

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о сделанном «еще одном шаге» в вопросе передачи Украине дополнительных французских САУ Caesar, сообщает Новое время.

Во время брифинга с французской главой МИД Катрин Колонной он сообщил, что Украина чувствует ежедневную поддержку Франции не только на политическом уровне, но и на уровне предоставления военной помощи.

"Мы сделали еще один шаг вперед в решении вопроса о передаче Украине новых артиллерийских систем Caesar, которые уже продемонстрировали высокую эффективность на поле боя" , — отметил Кулеба.

Украинский министр не сомневается, что Киев и Париж доведут контракт по передаче этих установок до конца, что дополнительно укрепит оборонительную способность Украины.

Ранее сообщалось, что Франция инвестирует 85 млн евро в строительство 18 САУ Caesar. За 2022 год парк этих САУ во французской армии сократился почти на четверть, в том числе из-за передачи установок Украине.