Шмыгаль: МАГАТЭ расширит миссию на Запорожской АЭС

Украина и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовали увеличение миссии агентства на Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Практически со всеми нашими партнерами мы говорили о безопасности ядерных объектов, демилитаризации Запорожской АЭС и создании вокруг нее 30-километровой зоны безопасности. С главой МАГАТЭ есть договоренность, что будет увеличена их миссия на ЗАЭС" , — сказано в сообщении.

Первым шагом будет нормализация работы Запорожской АЭС без вмешательства российских оккупантов и сотрудников "Росатома", вывод войск РФ с территории ЗАЭС. Затем — полная демилитаризация Энергодара и 30-километровой зоны. Станция должна работать в энергетической системе Украины.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС. Впоследствии руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил заявил, что сотрудники миссии остаются на АЭС.

5 сентября миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. На станции остались всего два наблюдателя от агентства.

6 сентября МАГАТЭ обнародовало отчет о работе миссии на Запорожской АЭС.