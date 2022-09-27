Украина расторгла соглашение о воздушном сообщении с Сирией

Кабинет министров Украины расторг соглашение о сотрудничестве в сфере воздушного сообщения с Сирией, которое действовало с 1993 года, сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Кабинет министров Украины прекратил действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики о воздушном сообщении. Договор между странами был подписан 2 апреля 1993 года в Киеве" , — написал он.

В МИД Украины 30 июня сообщили, что Украина разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой в результате признания этой страной «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Сирия приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной «в соответствии с принципом взаимности в ответ на аналогичное решение Киева».