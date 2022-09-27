ОК "Восток": над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражескую ракету

ОК "Восток": над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражескую ракету

27 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили российскую крылатую ракету, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило оперативное командование "Восток".

"В 21:03 в Криворожском районе Днепропетровской области ПВО сбито крылатую ракету. Скоро остатки орковских надежд не будет куда складывать. Как говорится: "Астанавитесь!"

Напомним: 

  • Вечером 27 сентября российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову. 
  • В Одессе во время воздушной тревоги работала противовоздушная оборона.

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