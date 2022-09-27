ОК "Восток": над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражескую ракету
27 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили российскую крылатую ракету, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило оперативное командование "Восток".
"В 21:03 в Криворожском районе Днепропетровской области ПВО сбито крылатую ракету. Скоро остатки орковских надежд не будет куда складывать. Как говорится: "Астанавитесь!"
Напомним:
- Вечером 27 сентября российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову.
- В Одессе во время воздушной тревоги работала противовоздушная оборона.