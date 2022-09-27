Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов

Ставленники России в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей уже объявили результаты своих псевдореферендумов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Так называемая "ЦИК" оккупантов на оккупированной территории Запорожской области отрапортовала, что по итогам подсчета 100% бюллетеней 93,11% "избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России".

На оккупированной Херсонщине оккупанты озвучили показатель 87,05% голосов поддержки за присоединение к России.

Напомним, что Запорожская и Херсонская область частично оккупированы, а так называемые "референдумы", которые организовала Россия на оккупированных территориях абсолютно нелегитимны.

Ни одна страна мира еще не заявила, что признает их результаты. Кроме России.

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