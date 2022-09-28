Українцям безплатно роздадуть дрова для опалення у деяких областях
В Україні перед початком опалювального сезону в умовах повномасштабної війни та безперервних російських обстрілів жителі територій, що постраждали від бойових дій, зможуть безплатно отримати дрова, щоб мати можливість обігріти житло в осінньо-зимовий період. Про це, з посиланням на міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пишет Володимир Костирін, РБК-Украина.
Таке рішення щодо можливого альтернативного виду опалення у разі проблем із централізованим теплопостачанням вже було схвалено урядом.
Зазначається, що витрати на закупівлю та доставку деревини обласні військові адміністрації компенсують через перерозподіл субвенції з держбюджету.
"Перезимуємо разом! На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безоплатною деревиною, щоб кожна сім'я мала можливість зігріти оселю протягом осінньо-зимового періоду", - йдеться у повідомленні.
Кого забезпечать безплатною деревиною
У міністерстві поінформували, що ОВА отримають можливість на період опалювального сезону забезпечити деревиною жителів територій, що прилягають до зони проведення воєнних (бойових) дій у таких областях:
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Миколаївській,
- Сумський,
- Харківській,
- Херсонській,
- Дніпропетровській,
- Чернігівській.
Так, мешканцям таких територій слід звертатися із запитом щодо деревини до обласних військових адміністрацій.
У Мінреінтеграції додали, що реалізація проекту здійснюватиметься в межах видатків, передбачених міністерством, обсягом 562,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, перед цим прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років, але головним ризиком є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.