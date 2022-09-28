ISW: Путин может переформулировать свое вторжение в Украину

Американский Институт исследования войны (ISW) предполагает, что Россия может "переформулировать свое вторжение в Украину", а также дает оценку псевдореферендумам на оккупированных территориях, сообщает Деловая столица.

27 сентября российские "власти" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины завершили свои так называемые "референдумы" по аннексии, заявив, что каждый такой фальшивый референдум получил поддержку от 87 до 99% украинских граждан.

Согласно собранным данным, ISW предполагает, что президент России Владимир Путин, вероятно, объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий 30 сентября.

Институт напоминает о своих прогнозах, что Путин аннексирует оккупированные украинские территории до 1 октября или сразу после нее, чтобы предпринять принудительный призыв украинского гражданского населения в российскую армию в рамках осеннего призывного цикла.

Также институт со ссылкой на проанализированные данные сообщает, что российские войска отправляют недавно мобилизованных военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонской и Харьковской областях без предварительной подготовки.