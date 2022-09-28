Генштаб обновил данные о потерях российских войск
По данным Генерального штаба, российские оккупационные войска за сутки потеряли двенадцать БПЛА, 6 танков, а также около 400 человек личного состава.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 до 28.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 58 150 (+400) человек ликвидировано;
- танков - 2 312 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 4 889 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 1 381 (+3) ед;
- РСЗО – 331 (+0) ед;
- средств ПВО – 175 (+0) ед;
- самолетов – 262 (+1) ед;
- вертолетов – 224 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12) ед;
- крылатых ракет - 242 (+1) ед;
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3742 (+12) ед;
- специальной техники – 131 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.