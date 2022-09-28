Генштаб обновил данные о потерях российских войск

По данным Генерального штаба, российские оккупационные войска за сутки потеряли двенадцать БПЛА, 6 танков, а также около 400 человек личного состава.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 до 28.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 58 150 (+400) человек ликвидировано;

танков - 2 312 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 4 889 (+8) ед;

артиллерийских систем – 1 381 (+3) ед;

РСЗО – 331 (+0) ед;

средств ПВО – 175 (+0) ед;

самолетов – 262 (+1) ед;

вертолетов – 224 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12) ед;

крылатых ракет - 242 (+1) ед;

кораблей/катеров – 15 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 3742 (+12) ед;

специальной техники – 131 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.