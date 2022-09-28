Politico: Запад усилил разведку из-за ядерных угроз Путина

Разведывательные службы США и союзников усиливают усилия по выявлению любых российских военных передвижений или коммуникаций, которые могут свидетельствовать о том, что Владимир Путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.﻿ Такую информацию опубликовало издание Politico со ссылкой на пятерых нынешних и бывших американских чиновников, сообщает Украинская правда.

Источники предупреждают, что любые признаки того, что российский лидер решил осуществить немыслимое - в отчаянной попытке перехватить инициативу или запугать международное сообщество, чтобы оно удовлетворило его требования - могут появиться слишком поздно.

Большинство российских самолетов, наряду с обычными ракетами и ракетными пусковыми установками, могут также доставлять меньшее тактическое ядерное оружие.

Это оружие предназначено для более целенаправленного использования на поле боя, чем стратегические вооружения, такие как межконтинентальные баллистические ракеты, которые подают сигналы, когда их подразделения приведены в боевую готовность или собраны на учениях.

Это означает, что если Путин или его командиры не захотят, чтобы мир узнал об этом заранее, США могут никогда не узнать, когда российские войска заменят обычные боеприпасы на атомные бомбы.

"Мы наблюдаем за этим более внимательно" , - сказал американский чиновник, который имеет доступ к разведданным о ядерных силах и стратегии Москвы.

Последние усилия включают привлечение дополнительных разведывательных средств США и союзников - в воздухе, космосе и киберпространстве - и большую опору на коммерческие спутники для анализа российских подразделений на местах, которые могут быть в состоянии получить ядерное оружие, сказал чиновник.



Еще одной зоной внимания за пределами Украины является российский анклав Калининград, зажатый между Польшей и Литвой, где Кремль установил системы вооружения двойного назначения и гиперзвуковые ракеты.

В течение последней недели веб-сайты по отслеживанию полетов показали, что несколько самолетов электронного наблюдения RC-135 Rivet Joint ВВС США кружили над городом, якобы собирая данные.

За последние несколько лет Россия модернизировала свои ракетные базы в Калининграде, что вызывает опасения относительно потенциального наращивания ядерного потенциала на этой территории.

Как известно, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что "не блефует" угрозами применения ядерного оружия, при этом утверждая, что ядерные угрозы начались со стороны стран Запада, а не Кремля.

Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

По данным СМИ, в западных столицах продумывают планы реагирования на случай, если президент РФ Владимир Путин начнет реализовывать ядерные угрозы в отношении Украины - хотя считают это очень маловероятным - и отправляют Кремлю предупреждения о последствиях.