Победитель выборов в Италии: Украина может рассчитывать на нашу поддержку
Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони после победы на выборах пообещала Украине поддержку.
Об этом она написала в Twitter в ответ на поздравления президента Владимира Зеленского с победой на выборах.
"Уважаемый президент Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой!" - написала Мелони.
На прошедших в Италии 25 сентября парламентских выборах победу в обеих палатах парламента одержала коалиция правых партий.
Партия "Братья Италии" получила свой исторически самый высокий результат и набрала больше всего голосов – 26%.
У этой партии в ЕС есть имидж праворадикалов и "неофашистов", от которого она сейчас пытается избавиться. В частности, партия "Братья Италии" поддерживала Украину во время войны.