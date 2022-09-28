Победитель выборов в Италии: Украина может рассчитывать на нашу поддержку

Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони после победы на выборах пообещала Украине поддержку.

Об этом она написала﻿ в Twitter в ответ на поздравления президента Владимира Зеленского с победой на выборах.

"Уважаемый президент Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой!" - написала Мелони.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! ???????????????? — Giorgia Meloni ???????? ن (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022

На прошедших в Италии 25 сентября парламентских выборах победу в обеих палатах парламента одержала коалиция правых партий.

Партия "Братья Италии" получила свой исторически самый высокий результат и набрала больше всего голосов – 26%.

У этой партии в ЕС есть имидж праворадикалов и "неофашистов", от которого она сейчас пытается избавиться. В частности, партия "Братья Италии" поддерживала Украину во время войны.