Опрос: Безнаказанность РФ разочарует украинцев больше, чем бедность или коррупция
Опрошенные украинцы на вопрос "Что для вас стало бы величайшим разочарованием после окончания войны" чаще всего отвечали "Безнаказанность России за совершенные преступления" (65,8%). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина, сообщает Экономическая правда.
Среди трех вариантов ответа, которые можно было выбрать, второе и третье место заняли "Высокий уровень коррупции" (36,3%) и "Низкий уровень жизни, бедность" (34,6%).
"Проблемы невозвращения украинцев из-за границы и переселения в Украину россиян и белорусов разочаровало бы 24,7% и 19% соответственно", - говорится в сообщении.
При этом разочарование от безнаказанности России за военные преступления проявляется по-разному в возрастных группах и регионах.
В частности, жители западной и центральной Украины несколько чаще выбирали этот вариант ответа, чем жители южной и восточной Украины: 68,6% и 67,7% против 63,5% и 59,1%. В то же время, молодежь в возрасте 18-29 лет значительно чаще выбирала этот ответ (78,3%), чем люди в возрасте 70 и более лет (55,5%). Уменьшение важности этого вопроса с ростом возраста заметно во всех возрастных группах.
"В то же время жители южной и восточной Украины чаще отмечали возможное разочарование низким уровнем жизни и бедностью (42,3% и 43,3%), чем жители западной Украины (27,4%). В центральной Украине этот ответ выбрали 31,4% опрошенных", - свидетельствуют результаты.
Опрос проводился Киевским международным институтом социологии с 22 июня по 19 июля 2022 по заказу CASE Украина. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей близких к 50%.