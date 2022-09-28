ЕБРР прогнозирует падение экономики Украины на 30%

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует сокращение экономики Украины из-за войны на 30% в 2022 году.﻿ Прогноз на следующий год пересмотрен в худшую сторону - вместо 25-процентного роста теперь прогнозируется только 8%, сообщает ЛигаБизнес.

"Сниженный прогноз свидетельствует о том, насколько неопределенность относительно будущего давит на экономические перспективы Украины" , - заявили в ЕБРР.

Боевые действия в течение последних месяцев происходят только на востоке и юге государства, которые вместе генерировали около 20% ВВП, но экономическая деятельность сократилась даже в тех регионах, где не воюют. Причина - узкие места поставок, проблемы с логистикой, финансовые трудности и нехватка работников.

"Начальная высокая зависимость страны от финансового дефицита бюджета на фоне значительного дефицита внешнего финансирования привела к истощению валютных резервов на 20 процентов по состоянию на июль 2022 года, что побуждало центральный банк повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне и провести разовую девальвацию национальной валюты на 20% в июле.С того времени ситуация начала улучшаться, частично путем увеличения прилива внешнего финансирования в августе и сентябре. В результате до конца августа золотовалютные резервы сыграли половину потерь" , - подчеркнули в ЕБРР.

Кроме того, российская блокада морских портов, препятствия экспорту сельскохозяйственной продукции и разрушения многих металлургических предприятий уничтожили две основных экспортные статьи страны, которые генерировали почти половину всех довоенных экспортных поступлений.

Однако недавнее возобновление экспорта зерна из некоторых портов и ожидание достаточного внешнего финансирования могут стать позитивными факторами для экономической активности до конца 2022 года.