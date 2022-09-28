Зеленский подписал закон о возвращении акцизов на топливо

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который частично возвращает акцизный налог на топливо за исключением топлива на нужды военных, сообщает Экономическая правда.

Согласно закону в редакции, которую подписал председатель Верховной Рады, акцизы возвращаются в размере:

бензин: 100 евро за 1000 литров;

дизель: 100 евро за 1000 литров;

биотопливо: 100 евро за 1000 литров;

газ: 52 евро за 1000 литров.

Налог на добавленную стоимость для этих видов топлива остается на уровне 7%.

Кроме того, закон делает исключение для топлива на нужды военных. Если заказчиком такого топлива является Министерство обороны, акциз составит 0 евро за 1000 литров. Льгота будет действовать на период военного и чрезвычайного положения.

После подписи Зеленского закон должны официально опубликовать. Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Такие ставки действуют до конца военного положения, но не позднее 01 июля 2023 года. После этого ставка НДС вернется к уровню 20%, какой она была до введения льгот в марте, а акцизы - до 213 евро и 140 евро за 1000 л на бензин и дизель соответственно.