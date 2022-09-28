Зеленский и Эрдоган провели переговоры: обсудили ЗАЭС и псевдореферендумы

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и проведение псевдореферендумов на захваченных РФ территориях Украины, сообщает Новое время.

Как сообщили в пресс-службы президента Турции в Twitter, стороны также обсудили успешный обмен пленными.

Во время переговоров Эрдоган подчеркнул важность распространения успешного функционирования соглашения об экспорте украинского зерна и на другие вопросы, в частности, на ситуацию вокруг запорожской АЭС. Президент Турции снова предложил выступить посредником в формирование демилитаризованной зоны вокруг атомной станции.

Лидеры также обсудили проведение фейковых «референдумов» на захваченных РФ территориях Украины.

"Проведение односторонних „референдумов“ в регионах Украины, находящихся под контролем России, подорвет усилия, направленные на оживление дипломатического процесса. Турция готова оказывать всяческую поддержку для урегулирования войны путем мирных переговоров" , — говорится в заявлении.

20 сентября Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы дал ему понять, что «готов покончить с этим [полномасштабной войной России против Украины] как можно скорее». Он встречался с Путиным в Узбекистане на фоне стремительного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Зеленский подчеркивал, что со страной-террористом Россией нельзя вести предметный диалог, пока она не уйдет с территории Украины.

Позже Эрдоган заявил, что продолжит прилагать усилия для завершения полномасштабной войны России против Украины, имея ввиду «телефонную дипломатию».

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.