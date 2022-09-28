ОК "Юг": на южном направлении ВСУ остановили диверсионную группу

На юге Украины украинские силы обороны в стрелковом бою остановили диверсионную группу оккупантов, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

"С целью разведки наших позиций, расположения подразделений и вероятных направлений своих действий в Бериславском районе врагнаправил диверсионно-разведывательную группу из 4 человек. Стрелковым боем ДРГ остановлена" , — говорится в сообщении.

Оперативная обстановка на Южнобугском направлении остается напряженной.

Ранее Гуменюк сообщала, что на юге Украины российские оккупационные войска нигде не продвигаются вперед и не имеют возможности этого делать.

Кроме того, на южном направлении военные из РФ терпят неудачи при попытках наступления и ищут способы сдаться в плен.