ВСУ освободили Новоселовку в Донецкой области

Украинские военные в среду, 28 сентября, освободили Новоселовку Донецкой области и подняли государственный флаг в населенном пункте, сообщает Новое время.

Видеообращение украинских военных из освобожденной Новоселовки опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

"Сегодня ВСУ — 81-я бригада совместно с Национальной гвардией Украины освободили населенный пункт Новоселовка" , — говорит один из бойцов.

Также об успехах украинской армии на Донбассе пишет СNN. По данным телеканала, украинская техника движется в сторону Зеленой долины, а российские силы в городе Лиман и его окрестностях рискуют оказаться в окружении.

Новоселовка / Фото: Скриншот Google Maps

Ранее президента Владимир Зеленский говорил, что об окончании войны можно будет говорить тогда, когда Украина вернет все свои захваченные РФ территории.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.

Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.