СБУ сообщила о подозрениях организаторам псевдореферендумов РФ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума России на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, в Донецкой области заочно подозрение в коллаборационистской деятельности от спецслужбы получили:

Денис Пушилин, "глава "ДНР";

Владимир Бидевка, "председатель народного совета "ДНР";

Радомская Елена, "секретарь ЦИК "ДНР"".

На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:

Евгений Балицкий, "глава военно-гражданской администрации Запорожской области";

Галина Данильченко, "исполняющая обязанности мэра" Мелитополя;

Александр Сауленко, "глава военно-гражданской администрации Бердянска";

Галина Катющенко, "председатель центральной избирательной комиссии" Запорожской области";

Андрей Сигута, "глава военно-гражданской администрации" Мелитопольского района".

Максим Зубарев, "глава Акимовской громады Мелитопольского района".

На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:

Владимир Сальдо, "глава военно-гражданской администрации" Херсонской области;

Кирилл Стремоусов, "заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области;

Марина Захарова, "председатель центральной избирательной комиссии" Херсонской области;

Ольга Кулик, "председатель территориальной избирательной комиссии Генического района";

Тамара Мирошниченко, "председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района";

Елена Саяхова, "председатель временной избирательной комиссии Каховского района";

Людмила Козлова, "председатель временной избирательной комиссии Скадовского района".

В частности, установлено, что эти коллаборационисты при поддержке вооруженных формирований РФ и представителей государства-агрессора провели ряд мероприятий для подготовки и организации проведения незаконного референдума, а именно:

создали территориальные участки для псевдоголосования;

сформировали фейковые территориальные и участковые избирательные комиссии;

информировали жителей общин о подготовке и проведении "референдума";

составили предварительные списки участников "плебисцита";

разработали и утвердили форму и текст "бюллетеней" для голосования на псевдореферендуме, а также распорядились по изготовлению и доставке их для голосования на участки и в соответствующие комиссии;

обеспечили финансирование подготовки и проведения "референдума" и тому подобное.