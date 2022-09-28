СБУ сообщила о подозрениях организаторам псевдореферендумов РФ
Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума России на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Так, в Донецкой области заочно подозрение в коллаборационистской деятельности от спецслужбы получили:
- Денис Пушилин, "глава "ДНР";
- Владимир Бидевка, "председатель народного совета "ДНР";
- Радомская Елена, "секретарь ЦИК "ДНР"".
На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:
- Евгений Балицкий, "глава военно-гражданской администрации Запорожской области";
- Галина Данильченко, "исполняющая обязанности мэра" Мелитополя;
- Александр Сауленко, "глава военно-гражданской администрации Бердянска";
- Галина Катющенко, "председатель центральной избирательной комиссии" Запорожской области";
- Андрей Сигута, "глава военно-гражданской администрации" Мелитопольского района".
- Максим Зубарев, "глава Акимовской громады Мелитопольского района".
На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:
- Владимир Сальдо, "глава военно-гражданской администрации" Херсонской области;
- Кирилл Стремоусов, "заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области;
- Марина Захарова, "председатель центральной избирательной комиссии" Херсонской области;
- Ольга Кулик, "председатель территориальной избирательной комиссии Генического района";
- Тамара Мирошниченко, "председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района";
- Елена Саяхова, "председатель временной избирательной комиссии Каховского района";
- Людмила Козлова, "председатель временной избирательной комиссии Скадовского района".
В частности, установлено, что эти коллаборационисты при поддержке вооруженных формирований РФ и представителей государства-агрессора провели ряд мероприятий для подготовки и организации проведения незаконного референдума, а именно:
- создали территориальные участки для псевдоголосования;
- сформировали фейковые территориальные и участковые избирательные комиссии;
- информировали жителей общин о подготовке и проведении "референдума";
- составили предварительные списки участников "плебисцита";
- разработали и утвердили форму и текст "бюллетеней" для голосования на псевдореферендуме, а также распорядились по изготовлению и доставке их для голосования на участки и в соответствующие комиссии;
- обеспечили финансирование подготовки и проведения "референдума" и тому подобное.
"Служба безопасности подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины", — отметили в СБУ.