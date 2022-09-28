Мэр: к югу от оккупированного Мелитополя прогремели 8 взрывов

Мэр оккупированного города Мелитополь Запорожской области Иван Федоров сообщил о 8 громких взрывах, которые прогремели к югу от города под вечер 28 сентября, сообщает Украинская правда.

Об этом Федоров написал в Telegram.

"Жители Мелитополя и Мелитопольского района сообщают о 8 громких взрывах в южном направлении от Мелитополя".

Мэр добавил, что информацию о взрывах уточняют.

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