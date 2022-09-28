ОВА: российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Российские оккупанты вечером в среду, 28 сентября, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, сообщает Новое время.

Обновлено в 21:40. В Запорожской ОВА сообщили, что силы ПВО уничтожили ракеты, которые оккупанты выпустили в направлении Запорожья и двух соседних больших городов.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram попросил жителей оставаться в укрытиях и ничего не выкладывать в соцсети.

В воздушном командовании Восток сообщили, что в Днепре работают силы ПВО. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Вечером 27 сентября россияне выпустили три крылатые ракеты Х-59 в направлении Одессы и Кривого Рога, все три сбила ПВО. За день до этого враг нанес ракетный удар по аэропорту Кривого Рога, разрушив его инфраструктуру.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Россия в войне против Украины потеряла больше 57% своего ракетного потенциала.