Зеленский – российским оккупантам: хотите жить – бегите

Президент Владимир Зеленский призвал российских оккупантов, желающих жить, сдаваться в украинский плен, бежать или же бороться против режима диктатуры в своей стране, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского.

"Что касается ситуации на фронте, для нас все понятно. Поэтому повторяю еще раз. Для тех, кто понимает только по-русски.

Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на СВОИХ улицах за СВОЮ свободу. У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк?

За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру".