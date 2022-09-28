Госдеп США назвал результаты российских референдумов полностью фальшивыми

В Госдепартаменте США назвали результаты российских "референдумов" в Украине полностью сфабрикованными и «состряпанными в Москве», сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN.

"Это воля Москвы, а не свободная воля Украины или ее народа" , — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

Прайс сказал, что США ожидают, что Россия попытается аннексировать украинскую территорию на основе фиктивных «референдумов».

"Но что бы ни утверждали президент Путин и его помощники, эти территории есть и останутся частью Украины. Украина имеет полное право продолжать защищать свой суверенитет и свою территориальную целостность" , — сказал Прайс.

Прайс также сказал, что Госдеп объявит о «дополнительных мерах» в ответ на действия Кремля.

С 23 по 27 сентября оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Ни один из этих регионов РФ не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Также не признают результаты российских голосований некоторые союзники Кремля, в том числе Сербия и Казахстан.