ISW: Россию может ожидать коллапс под Лиманом

Аналитики Института исследования войны (ISW) заявляют, что РФ не реагирует на текущие потери россиян под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта, по их мнению, это еще больше снизит моральный дух россиян, сообщает Украинская правда.

Институт предполагает, что крах Лиманского "котла", вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западной части Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать российским позициям вдоль западной границы Луганской области и на участке Северодонецк-Лисичанск.

Также ISW отмечает, что Министерство обороны РФ не реагирует на текущие потери россиян под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта, что, вероятно, еще больше снизит и без того низкий моральный дух россиян.

Кроме того, будущие успехи Украины в критически важных районах Донецкой и Луганской областей "могут вбить дополнительные клинья между российскими националистами и военным руководством, а также между российскими войсками и их командованием".

Кремль может временно отложить объявление об аннексии оккупированных Россией украинских территорий, чтобы лучше подготовить российское информационное пространство и административную организацию, хотя 30 сентября остается наиболее вероятной датой для объявления аннексии.

По данным института, российские власти продолжают направлять недавно мобилизованных и недостаточно подготовленных новобранцев для якобы усиления очень "деградированных остатков различных подразделений", включая подразделения, которые ранее считались главными боевыми силами России.

Например, до 24 февраля 1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой России, и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, необученными людьми, согласуется с предварительными оценками ISW, что даже самые элитные российские подразделения понесли значительные потери в Украине, и поэтому "еще больше деградируют".

По оценке ISW, вливание новых мобилизованных сил в элементы 1-й гвардейской танковой армии вряд ли придаст этим подразделениям решающую боевую мощь.

Основные выводы аналитиков института: