Пентагон: Поставки 18 новых HIMARS Украине займут несколько лет

В последний пакет военной помощи США включен широкий спектр важного боевого оборудования, но часть, в том числе и новые установки HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины "в долгосрочной перспективе"﻿. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга, сообщает Деловая столица.

"Закупка и доставка этих систем HIMARS и соответствующих боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление — это только начало процесса закупки" , — сказал чиновник.

Закупка HIMARS для Украины не мешает США продолжать изымать существующие системы из арсенала в случае необходимости, она служит большей цели — иметь эти системы по контракту и в резерве для поставок позже, сказал чиновник.

"Это действительно значительная инвестиция, и она предназначена для того, чтобы в будущем у Украины было то, что ей нужно на долгосрочную перспективу для сдерживания будущих угроз. Это никоим образом не исключает того, что мы будем продолжать инвестировать в их нынешние силы, используя возможности, которые доступны сегодня, и которые мы можем извлечь сегодня из американских запасов" – пояснил он.

Ранее стало известно, что США выделит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $1,1 млрд, включающий, в частности, поставку нашей стране 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).