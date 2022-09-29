Обнаружена четвертая утечка на "Северных потоках"

Береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку на газопроводах "Северного потока", сообщает Украинская правда.

Предыдущие три утечки из "Северного потока-1" и "Северного потока-2" произошли в понедельник. Один на "Северном потоке-2" у побережья острова Борнохольм в экономической зоне Дании; два на "Северном потоке-1" у острова Симрисхамн на расстоянии более 6 000 метров друг от друга. Один - в датской экономической зоне, другой - в шведской.

Уже во вторник сейсмолог Бьорн Лунд из Уппсальского университета сообщил, что вблизи "Северного потока" произошло два взрыва. Первый из них произошел в 2:03 в ночь на понедельник. Взрыв произошел на газопроводе "Северный поток-2", к юго-востоку от Борнхольма. Второй взрыв произошел в 19:04 в понедельник возле "Северного потока-1" в Симрисхамне - он был в пять раз сильнее первого взрыва.

Четвертую утечку шведская береговая охрана обнаружила еще во вторник, но известно о ней стало только в среду вечером.

По данным Шведской морской администрации, он расположен между двумя утечками на "Северном потоке-1" на уровне Симрисхамна. По данным береговой охраны, он находится в экономической зоне Швеции.

Шведская морская администрация не выпустила ни одного нового навигационного предупреждения после обнаружения четвертой утечки.

"В этом нет необходимости, поскольку он расположен между двумя утечками, которые охватываются существующим предупреждением в том же районе" , - говорит Мария Боман, руководитель морских спасательных работ в Центре морских и воздушных спасательных работ.

Она не может предоставить точных координат четвертой утечки, но подтверждает, что именно береговая охрана обнаружила ее.

"О нем не было известно с самого начала и его не было видно на радарах, потому что он меньше по размеру. Береговая охрана увидела его, когда они осуществляли патрулирование на катере и самолете в этом районе" , - отметила она.

Сейсмолог Бьорн Лунд не исключает, что возможны новые взрывы на газопроводах.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что речь может идти о диверсии.

Немецкие спецслужбы предполагают, что три трубы газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море могут стать навсегда непригодными для использования после вероятных актов диверсии.