ГУР: В Беларуси готовятся принять 20 тысяч мобилизованных россиян

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из Российской Федерации.

Указано, что мобилизованные должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ. В результате пополнения, соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить 1 к 5.

Для размещения, по данным ГУР, планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Соответствующие указания были даны ВС РБ и местным советам.

"После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории РФ. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей.