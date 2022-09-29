Завтра Кремль объявит об аннексии захваченных территорий Украины

Завтра, 30 сентября, в Кремлёвском Дворце состоится церемония аннексии захваченных российской армией территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает﻿ российское информационное агентство "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря Путина, договоры будут подписаны со всеми четырьмя территориями, где прошли "референдумы".

"Будет объёмное выступление Путина на этом мероприятии. Это не послание президента Федеральному Собранию" , - сообщил пресс-секретарь Путина.

Также Песков заявил, что сегодня Путин проведёт оперативное совещание с Советом безопасности РФ.

С 23 по 27 сентября РФ имитировала так называемые "референдумы" на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и страны Запада заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.