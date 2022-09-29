ОП: Украина вернула домой четверых морпехов и двоих гражданских
Украина в рамках обмена пленными вернула домой четверых морпехов и двоих гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна.
По словам Ермака, гражданские были взяты в плен за передачу данных о передвижении российской военной техники. Военные участвовали в боях за Мариуполь.
"Благодарю за эффективную работу Координационного штаба по вопросам возвращения с военнопленными. Только в этом месяце мы вернули 235 наших людей. Не останавливаемся", - добавил глава ОП.