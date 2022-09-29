ОП: Украина вернула домой четверых морпехов и двоих гражданских

ОП: Украина вернула домой четверых морпехов и двоих гражданских
Фото: t.me/ermaka2022

Украина в рамках обмена пленными вернула домой четверых морпехов и двоих гражданских. Об этом сообщил﻿ глава Офиса президента Андрей Ермак.

Офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна.

По словам Ермака, гражданские были взяты в плен за передачу данных о передвижении российской военной техники. Военные участвовали в боях за Мариуполь.

"Благодарю за эффективную работу Координационного штаба по вопросам возвращения с военнопленными. Только в этом месяце мы вернули 235 наших людей. Не останавливаемся", - добавил глава ОП.

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