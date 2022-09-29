Маляр: украинцев выселяли из домов за отказ участвовать в "референдумах"
В некоторых населенных пунктах оккупированной Запорожской области украинцев, которые отказывались участвовать в псевдореферендуме, выселяли из квартир, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга 29 сентября.
"В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегали к выселению гражданского населения из собственных домов, именно тех, кто отказывался голосовать.
Характерным примером принудительного участия населения в так называемых "референдумах" является то, что с 23 по 27 сентября по улицам временно оккупированных украинских городов и поселков передвигались так называемые мобильные группы участковых избирательных комиссий под охраной вооруженных российских военнослужащих, которые, угрожая оружием, вручали всем прохожим бюллетени и вносили их в списки участников голосования".
Маляр назвала "ничтожными" инициированные Россией "референдумы" на оккупированных территориях Украины.
Предыстория:
- 27 сентября ЦИК РФ объявила первые "результаты" псевдореферендума на территории России, и якобы подавляющее большинство избирателей "проголосовали" за вхождение оккупированных территорий Украины в состав Российской Федерации.
- Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил проведение незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Украины и фальсификацию их результатов.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае, если Россия попытается на основании так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины присоединить их к себе, это означает закрытие любых переговоров с Москвой.