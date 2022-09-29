Никифоров: Зеленский созывает срочное заседание СНБО на 30 сентября

Президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны на 30 сентября, сообщает Новое время.

Об этом написал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в Facebook в четверг, 29 сентября.

"Повестку дня и другие подробности сообщим позже" , — добавил он.

30 сентября российский режим собирается объявить об аннексии временно захваченных и оккупированных территорий Украины. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков также анонсировал «объемное» выступление Путина.

По информации источника НВ в антикоррупционных органах, до конца недели СНБО планирует наложить санкции на активы ряда российских олигархов и связанных с ними лиц.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.