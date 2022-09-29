В ВСУ оценили количество иранских дронов-камикадзе у войск РФ

Войска РФ могли получить от Ирана сотни дронов-камикадзе и других беспилотников, ВСУ разрабатывают тактические приемы для их поражения, сообщает Новое время.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты доставили дроны на транспортных самолетах Ил-76.

"Если говорить о тех четырех самолетах Ил-76, то, конечно, речь не идет о тысячах, ведь, кроме самих дронов, есть станции управления ими, есть другие ударные БПЛА, которые получили оккупанты. Возможно, сотни они и получили их, учитывая грузовые кабины этих самолетов" , — пояснил Игнат.

Он добавил, что есть также другие способы транспортировки иранских дронов.

"Не надо драматизировать с этими дронами. Да, это неприятная штука, с которой приходится бороться, новые тактические приемы принимать, потому что раньше противник не применял таких" , — резюмировал он.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.﻿

30 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.