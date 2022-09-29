Генштаб: Россия призвала уже 100 тысяч человек в рамках мобилизации

Россия с начала объявления мобилизации призвала уже 100 тысяч человек для войны против Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

"В России после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. В настоящее время уже призвано более 100 тысяч из объявленных 300 тысяч человек" , — сказал он.

Громов подчеркнул, что объявленная цифра в 300 тысяч — не конечная и, вероятно, численность мобилизованных будет значительно больше. Также он отметил, что Россия начала мобилизацию не 21 сентября, а раньше.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

Ранее украинская разведка сообщала, что войска РФ в данный момент не смогут вооружить и прокормить миллион мобилизованных россиян.