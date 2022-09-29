Мэр: Николаев обстреляли кассетными снарядами, есть жертвы

В результате обстрела Николаева кассетными снарядами произошел взрыв в районе остановки общественного транспорта, есть жертвы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

"Взрыв в районе остановки общественного транспорта.

Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом".

Позже председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что в результате взрыва 2 человека погибли, 12 получили ранения.

В ночь на 29 сентября город Николаев подвергся ракетному удару со стороны россиян, повреждены гражданские объекты.